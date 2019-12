Les attaques anti-ONU en RDC « planifiées, organisées et financées », selon les Nations unies

Les populations du Nord-Kivu accusent les casques bleus et les autorités d'inaction face aux massacres de civils dans la région.

Un manifestant a été tué par balle et cinq autres ont été blessés lundi 2 septembre à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), lors d'une nouvelle journée de protestation contre la présence des Nations unies, a rapporté un journaliste de l'AFP sur place. En visite en RDC, le chef des opérations de la paix des Nations unies, Jean-Pierre Lacroix, a estimé que les attaques anti-ONU de ces derniers jours avaient été « planifiées, organisées et financées ». Il a ajouté qu'il fallait « renforcer » le partenariat entre l'ONU et la RDC face aux groupes armés.

Le corps d'un jeune homme a été conduit par des dizaines de manifestants vers l'hôpital de Beni, où sa mort par balle a été confirmée par un responsable de la morgue. Il a été tué « à bout portant par un policier », a affirmé l'un des organisateurs de la manifestation, Germain Ndaliko. « Le bilan n'est pas encore disponible », a pour sa part déclaré à l'AFP le chef de la police de Beni, Jean-Félix Kazingufu. Au moins huit manifestants ont été tués depuis le 23 novembre dans des rassemblements contre l'ONU à Beni et la ville voisine de Butembo.

Toute la matinée, la police et l'armée ont procédé à des tirs de sommation à balles réelles pour tenter de disperser des dizaines de jeunes qui scandaient des slogans hostiles à la Mission des Nations unies au Congo (Monusco). « Il y a eu des tirs nourris parce qu'il n'y avait pas que des manifestants à disperser. Il y avait des personnes mal intentionnées qu'il fallait absolument empêcher de nuire », selon le chef de la police.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr