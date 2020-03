Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les athlètes sont soulagés Reuters • 24/03/2020 à 16:02









Les athlètes sont soulagés par Victor Gatinel (iDalgo) L'annonce officielle du report des Jeux Olympiques de Tokyo ont libérés les athlètes d'une pression. Quelques minutes après le communiqué du CIO, nombreux ont avoué leur soulagement. Les sportifs craignaient un maintien de l'événement alors que le confinement total imposé un peu partout en Europe freine leur préparation. Renaud Lavillenie, médaillé d'or à la perche aux JO de Londres en 2012 et président de la Commission des athlètes à la Fédération international d'athlétisme, a déclaré : "C'était compliqué pour nous athlètes de patienter pour on-ne-sait-quoi. Ca nous libère d'un poids". Kevin Mayer a réagit sur les réseaux sociaux avec le message suivant, "Pas de problème, on peut attendre. Prenez tous soin de vous". Pour sa part Christophe Lemaître a salué "une décision sage", tout comme Yohan Diniz qui estime que c'est "la meilleure des solutions".

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.