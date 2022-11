Les astronautes chinois atteignent la station spatiale Tiangong

Décollage d'une fusée Longue-Marche 2F transportant la mission Shenzhou-15, avec trois astronautes à son bord, au centre spatial de Jiuquan, le 29 novembre 2022 dans le nord-ouest de la Chine ( CNS / - )

Les astronautes chinois sont arrivés mercredi à la station spatiale Tiangong, où ils ont effectué le tout premier transfert d'équipage en orbite de la Chine, rapporte l'agence Chine Nouvelle.

Le trio a décollé à bord d'une fusée Longue Marche-2F à 23H08 heure locale (15H08 GMT) du centre spatial de Jiuquan, dans le désert de Gobi (nord-ouest), a annoncé l'agence de presse d'Etat, qui cite l'Agence spatiale chinoise chargée des vols habités (CMSA).

Les astronautes, trois hommes, resteront six mois dans l'espace.

Le vaisseau de cette mission, Shenzhou-15, transportant le vétéran Fei Junlong ainsi que les astronautes Deng Qingming et Zhang Lu dont c'est le premier vol spatial, s'est amarré avec succès à la station tôt mercredi, a déclaré la CMSA, cité par Chine nouvelle.

Ils ont ensuite rejoint trois autres astronautes qui se trouvaient à bord de la station spatiale Tiangong depuis début juin.

M. Fei, 57 ans, retourne dans l'espace 17 ans après avoir commandé la mission Shenzhou-6 en 2005.

Etapes de la construction et de la mise en service de la station spatiale chinoise, Tiangong ( AFP / )

Les principaux objectifs de la mission étaient de "réaliser le premier transfert d'équipage en orbite, d'installer (...) des équipements et des installations à l'intérieur et à l'extérieur de la station spatiale, et de réaliser des expériences scientifiques", a indiqué le porte-parole de la CMSA, Ji Qiming.

"Pendant le séjour, l'équipage de Shenzhou-15 accueillera le vaisseau cargo Tianzhou-6 en visite et passera le relais (des opérations) au vaisseau spatial habité Shenzhou-16, et prévoit de retourner au site d'atterrissage chinois de Dongfeng en mai prochain."

La station spatiale Tiangong est le joyau de l'ambitieux programme spatial de Pékin, qui a fait atterrir des robots sur Mars et sur la Lune et a permis au pays d'être le troisième à mettre des êtres humains en orbite.

La Chine investit depuis quelques décennies des milliards d'euros dans son programme spatial pour rattraper les Etats-Unis et la Russie.

Selon les médias d'Etat, le dernier module de Tiangong s'est amarré avec succès à la structure principale au début du mois, ce qui constitue une étape clé pour son achèvement d'ici la fin de l'année.

"Je m'attends à ce que la Chine déclare l'achèvement de la construction pendant ou à la fin de la mission Shenzhou-15", a déclaré Chen Lan, analyste chinois indépendant spécialisé dans l'espace.

La Chine a été poussée à construire sa propre station en raison du refus des Etats-Unis de l'autoriser à participer à la Station spatiale internationale (ISS).

(g-d) Les astronautes chinois Fei Junlong, Deng Qingming et Zhang Lu lors d'une cérémonie avant leur décollage à bord de la mission Shenzhou-12, au centre spatial de Jiuquan, le 29 novembre 2022 dans le nord-ouest de la Chine ( CNS / - )

Une fois achevée, la station spatiale Tiangong devrait avoir une masse de 90 tonnes - environ un quart de l'ISS - et une taille similaire à l'ex-station russo-soviétique Mir.

La station spatiale Tiangong ("Palais céleste"), également connue par son acronyme CSS (pour "Chinese space station" en anglais), fonctionnera pendant une dizaine d'années et accueillera diverses expériences en gravité quasi nulle.

L'année prochaine, Pékin prévoit de lancer le télescope spatial Xuntian, dont le champ de vision est 350 fois supérieur à celui du télescope spatial Hubble de la NASA.

La Chine a envoyé son premier astronaute dans l'espace en 2003. Elle a fait se poser début 2019 un engin sur la face cachée de la Lune, une première mondiale.

En 2021, la Chine a fait arriver un petit robot à la surface de Mars et prévoit d'envoyer des hommes sur la Lune à l'horizon 2030.