« Les assureurs vont subir une perte de crédibilité »

La MAIF a annoncé le 2 avril un geste sur son contrat d'assurance auto. © HARRY FLEX / ONLY FRANCE / ONLY FRANCE via AFP

Il fait partie des assureurs qui ont annoncé des mesures fortes face à la crise. Pascal Demurger, le patron de la MAIF, a décidé de rembourser 30 euros par voiture assurée à ses clients. Un geste annoncé début avril, deux semaines après le début du confinement, alors que les Français laissaient leur voiture au garage et que le nombre d'accidents reculait. Mais cette annonce de l'assureur mutualiste n'a pas fait l'unanimité au sein d'une profession qui, face à la crise, a souffert de réagir en ordre dispersé. Les assureurs sont notamment accusés de ne pas se montrer assez solidaires avec les professionnels qui s'étaient pourtant couverts contre la perte d'exploitation et dont la plupart des contrats ne jouent pas dans les circonstances actuelles. Pour Le Point, Pascal Demurger explique sa décision et ne cache pas ses critiques sur la gestion de la crise par la profession. Entretien.

Le Point : Pourquoi avez-vous décidé de rembourser une partie des primes sur vos contrats d'assurance automobile, alors que, dans cette crise, ce sont les entreprises le plus en difficulté qui ont besoin que leur assureur les indemnise ?

Une des conséquences du confinement, c'est que les gens ne circulaient plus, ce qui signifiait un effondrement de la sinistralité automobile. Cette baisse a atteint près de 80 % en nombre d'accidents au pire du confinement, avant de reprendre un peu vers la fin avec la reprise de la

... Lire la suite sur LePoint.fr