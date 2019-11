Les artistes du timbre au 73e Salon philatélique d'automne (1re partie)

Le Salon philatélique d'automne est l'occasion pour les collectionneurs de rencontrer les acteurs de la philatélie - éditeurs, médias, « postiers », etc. - ainsi que dessinateurs et graveurs afin d'obtenir d'eux des dédicaces.

Le 73e Salon philatélique d'automne organisé à Paris par la Chambre syndicale des experts et négociants en philatélie (CNEP), présidée par François Farcigny, à l'Espace Champerret, a fermé ses portes le samedi 9 novembre.

La Poste a profité de l'événement pour mettre en vente, en avant-première, plusieurs timbres.

Parmi lesquels le timbre annonce de la réouverture du Musée de La Poste de Paris rénové, le 23 novembre, dévoilé en présence du PDG du Groupe La Poste, Philippe Wahl, et de sa nouvelle directrice, Anne Nicolas, qui a succédé à Mauricette Feuillas.

Phil@poste était venue en force, avec son directeur, Gilles Livchitz...

... son sous-directeur, Frédéric Morin...

... Ségolène Godeluck, Pascale de Mézamat, Frédéric Meunier, etc.

La presse et le négoce étaient bien sûr présents, parmi lesquels Yvert et Tellier, venus en famille...

... le mensuel Timbres magazine...

... et la prestigieuse maison Behr - qui fêtera son centenaire en 2020 -, représentés par trois générations - Bernard, Pascal et Louis-Edouard, et dont la dernière vente sur offres vient de s'achever. A noter que ses invendus sont proposés pour la plupart au prix de départ moins 20 %.

On pouvait croiser le président de la Fédération française des associations philatéliques (FFAP), Claude Désarménien.

Les collectionneurs n'ont pas manqué de se presser au stand des Terres australes et antarctiques françaises, en présence du directeur de la philatélie du territoire, Marc Boukebza, pour se procurer le bloc émis pour le Salon qui bénéficiait d'un conditionnement spécial, tiré à 1 000 petits exemplaires. Les amateurs de petits tirages pouvaient aussi reporter leurs achats sur la gravure annuelle éditée par les TAAF : 300 exemplaires pour une œuvre en taille-douce originale (380 x 290 mm), au prix de 50 euros. La dernière production est inspirée par le site de Laboureur, aux Kerguelen, d'après un triptyque signé Elsa Catelin.

