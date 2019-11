Au lendemain de l'attaque terroriste qui a fait deux morts à Londres, le Royaume-Uni célèbre plusieurs héros. Au péril de leur vie, ils se sont opposés à Usman Khan, l'auteur de l'attaque. Face à lui, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient à leur disposition. Sur plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux, on peut ainsi voir que deux des premières personnes à avoir tenté de désarmer l'assaillant ont utilisé un extincteur... et une dent de narval, un animal marin surnommé « la licorne des mers », explique le Daily Mail.Avec une autre personne, ils ont pourchassé Usman Khan sur une vingtaine de mètres. Quand ils sont parvenus à l'entourer, on peut voir que celui avec la dent de narval tente de le maintenir à distance, celui avec l'extincteur le gêne en lui pulvérisant de la neige carbonique, tandis que le troisième intervient et parvient à le mettre à terre. Mais dans les médias britanniques, c'est l'homme avec l'arme la plus improbable qui fait les gros titres.Lire aussi Comment les terroristes se procurent des armesUn cuisinier polonaisLe Times raconte qu'il s'agit d'un cuisinier polonais baptisé « Luckasz » qui travaille dans les cantines du Fishmongers' Hall, un bâtiment historique situé à l'entrée du London Bridge. Amy Coop, réalisatrice de cinéma, était présente sur les lieux quand cet homme, qui souhaite rester anonyme, s'est saisi d'une dent de narval d'une taille imposante et qui servait de...