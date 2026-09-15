Les arbitres VAR du derby de Manchester sanctionnés

Matt Donohue et Blake Antrobus vont pouvoir profiter tranquillement du prochain week-end. Les deux arbitres anglais, respectivement chargé du VAR et de l’assistance vidéo lors du dernier derby de Manchester ce dimanche ont été écartés des terrains après leur (grosse) erreur sur le but décisif d’Erling Haaland qui avait permis à City de battre United 1-0.

Un écran de fumée

À la 60 e minute, Donohue avait d’abord refusé le but des Citizens pour une position de hors-jeu. Avant de changer d’avis après avoir considéré qu’Enzo Fernandez, placé dans la trajectoire de l’action, n’interférait finalement pas de manière fautive dans le jeu.…

AC pour SOFOOT.com