Les arbitres espagnols menacent de se mettre en grève

Les arbitres espagnols veulent du changement, et rapidement.

À la fin d’un long communiqué publié sur le site de la Fédération espagnole de football, les membres du Comité technique des arbitres (CTA) menacent de prendre « des mesures drastiques et immédiates qui auraient des répercussions directes sur nos compétitions » , en l’occurrence se mettre en grève pour ne pas « mettre en danger l’intégrité physique » des arbitres. En pleine polémique à la suite de l’affaire Negreira, les arbitres espagnols dénoncent une « augmentation de la violence verbale et physique dont souffrent actuellement nos arbitres, qui s’est particulièrement accentuée ces derniers mois » . Ils se plaignent de conditions de travail dégradées et notamment d’un « contexte d’insultes, de pressions, de menaces et d’agressions » .…

GD pour SOFOOT.com