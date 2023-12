Les arbitres du Finistère en grève pour dénoncer les violences

Ras-le-sifflet.

Suite à des incidents graves qui ont émaillé plusieurs rencontres depuis le début de la saison dans le Finistère, la Commission départementale de l’arbitrage a décidé de ne pas désigner d’arbitres pour les rencontres dont elle a la charge les 9 et 10 décembre prochain. Une décision affectant tous les matchs de district de la D1 à la D4, toutes catégories d’âge et de sexe confondues. Les rencontres devraient tout de même avoir lieu, avec des bénévoles au sifflet. Dans un communiqué, la Commission exprime « sa désapprobation et son inquiétude » face à ces incidents, qui se reproduisent chaque week-end. Le communiqué cite le cas d’un arbitre frappé, et des envahissements de terrain, entre autres.…

CD pour SOFOOT.com