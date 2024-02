information fournie par So Foot • 02/02/2024 à 18:25

Les arbitres de Sénégal-Côte d’Ivoire exclus de la CAN ?

Les arbitres des arbitres ont sévi.

Le huitième de finale de la CAN remporté par la Côte d’Ivoire face au Sénégal a suscité de vives polémiques, avec dans le viseur l’arbitrage. D’après les informations de Sport News Africa, la CAF aurait décidé d’écarter pour le reste du tournoi l’arbitre gabonais Pierre-Ghislain Atcho, ses assistants Boris Ditsoga et Carine Atezambong, ainsi que les équipes en charge du VAR sur cette rencontre (le marocain Samir Guezzaz et l’égyptien Mahmoud El Banna).…

FL pour SOFOOT.com