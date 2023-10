Les arbitres de Premier League à l’écoute de Liverpool

Il va falloir ouvrir grand les oreilles.

Comme les arbitres n’ont pas ouvert les yeux lors de la rencontre entre Liverpool et Tottenham dimanche dernier, les Reds ont demandé à recevoir l’audio de la VAR au moment de l’annulation du bus de Luis Diaz. Annulation injuste puisque le joueur n’était pas hors jeu, et que le but aurait permis à Liverpool de mener 1-0 face aux Spurs . Ce mardi, la PGMOL, soit l’organisme responsable de l’arbitrage en Angleterre, a donné suite à la demande de Liverpool formulée ce lundi, et a envoyé l’audio de la séquence polémique au club. Celui-ci sera ensuite rendu public, possiblement avant la prochaine émission de Mic’d Up , dans laquelle le responsable des arbitres de la Premier League, Howard Webb, vient faire preuve de transparence et de pédagogie autour d’erreurs d’arbitrage.…

CD pour SOFOOT.com