Les anticipations du marché concernant une hausse de 50 points de base des taux de la Fed commencent à se renforcer après la publication d'un IPC en forte hausse

Les paris sur une hausse des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale en décembre ont commencé à se multiplier mardi, dans la foulée d'un chiffre de l'inflation plus élevé que prévu et des déclarations d'un haut responsable de la Fed indiquant qu'il soutiendrait une action plus agressive en cas de publication d'un indice des prix à la consommation trop élevé.
Une hausse de 25 points de base étant désormais pleinement anticipée par les marchés, la probabilité d'une hausse de 50 points de base le mois prochain s'établissait à environ 10 %, selon le CME FedWatch.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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