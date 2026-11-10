Les anticipations du marché concernant une hausse de 50 points de base des taux de la Fed commencent à se renforcer après la publication d'un IPC en forte hausse

Les paris sur une hausse des taux de 50 points de base par la Réserve fédérale en décembre ont commencé à se multiplier mardi, dans la foulée d'un chiffre de l'inflation plus élevé que prévu et des déclarations d'un haut responsable de la Fed indiquant qu'il soutiendrait une action plus agressive en cas de publication d'un indice des prix à la consommation trop élevé.

Une hausse de 25 points de base étant désormais pleinement anticipée par les marchés, la probabilité d'une hausse de 50 points de base le mois prochain s'établissait à environ 10 %, selon le CME FedWatch.