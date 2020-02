Les anniversaires de footeux, c'est pas de la tarte

Y aller ? Ne pas y aller ? Les polémiques récentes des anniversaires des joueurs du PSG portent éclairage sur un phénomène qui n'épargne pas les footballeurs : la gestion des invitations aux soirées d'anniversaire. Doit-on les décaler ? Se cotiser pour un cadeau ? Toutes les fêter en même temps ? Réponses auprès de fêtards... et ceux qui les chassent.

On a déjeuné dans la pizzeria de Nabil Fekir

Portables interdits

Le début d'une nouvelle année est synonyme de résolutions qui ne seront pour la plupart pas tenues. Mais aussi synonyme d'achat d'un petit agenda pour l'année qui arrive. Sauf pour les puristes qui se contentent du calendrier avec des chats tout mignons acheté au facteur avant les fêtes de Noël. Et si le premier réflexe en ouvrant son nouvel agenda est de vérifier que les jours fériés ne tombent pas un week-end, le second est de regarder le jour de son anniversaire. Histoire de voir s'il est possible de faire une soirée d'anniversaire le jour même ou s'il va falloir attendre le vendredi soir. Et les footballeurs ne dérogent pas à la règle.Nés le 14 février, Edinson Cavani et Ángel Di María ont vite compris qu'ils allaient devoir attendre un peu avant de célébrer leur anniversaire en raison de l'enchaînement des matchs à Amiens (15 février) et Dortmund en Ligue des Champions (18 février). Résultat, les deux Sud-Américains ont programmé cela le 20 février et ont convié Mauro Icardi, né le 19 février. Problème, la défaite à Dortmund (1-2) deux jours plus tôt - à laquelle n'ont pas participé Cavani et Icardi restés sur le banc - a fait que certains supporters parisiens n'ont pas apprécié de voir leurs joueurs faire la fête et rigoler pendant toute la nuit. Et peu importe si cela n'a pas empêché les Parisiens de battre Bordeaux au Parc des Princes trois jours plus tard (4-3).Les Parisiens devaient-ils annuler une soirée d'anniversaire prévue depuis plusieurs semaines en raison du résultat à Dortmund ? Non. Devaient-ils se faire discrets et éviter de publier sur les réseaux sociaux des vidéos de Neymar alcoolisé qui danse torse nu avec Edinson Cavani et Keylor Navas ? Peut-être. C'est en tout cas l'avis de Marquinhos, présent à cette bringue : "