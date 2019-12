Les années Sapins de Daniel Cousin

??Daniel Cousin avait l'habitude de claquer sa dizaine de buts par saison en Ligue 1 (Le Mans, Lens). Avec les Rangers, il a joué ensuite la Ligue des champions et une demi-finale de Coupe UEFA. Le CV d'un bon attaquant des années 2000, épaissi par une expérience au pays natal : le Gabon. C'était au FC Sapins.

" Le Monsieur en question, c'est Daniel Cousin, 12 buts en 55 sélections avec le Gabon et une bonne fournée sous les couleurs du MUC 72, du RC Lens et des Glasgow Rangers. Le Monsieur qui parle de Monsieur, c'est Farhane Zoubir Gassita, vice-président du club FC Sapins à l'époque où il s'exprimait dans ce documentaire d'une équipe de télévision gabonaise.De 2011 à 2014, Daniel Cousin a donc porté le maillot jaune et bleu du FC Sapins. Il explique l'origine de ce nom épineux : "" Aucun lien avec la science tactique de Carlo Ancelotti, cruelle déception.Gabonais par sa mère et français par son père - un expatrié qui installait les antennes sur les plateformes pétrolières pour établir la communication entre les plateformes et le quartier général à Libreville -, Daniel est né dans la capitale gabonaise en 1977, mais a grandi en France, dans le village provençal de Roquefort-la-Bédoule, à côté de Cassis. Il a 20 ans quand il revient en vacances à Libreville pour la première fois. Son pays natal, il va véritablement le découvrir à l'âge de 32 ans, quand il signe au FC Sapins.À l'époque, à l'automne 2011, l'attaquant est à la recherche d'un club suite à une expérience écourtée au AEL Larissa, en Grèce, parce qu'il n'était plus payé. "