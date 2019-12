Les années Red Bull Salzbourg de Sadio Mané

Plus d'une semaine après sa quatrième place au Ballon d'or, Sadio Mané revient à Salzbourg, mardi soir, où Liverpool ne doit pas perdre au risque de compromettre son avenir en Ligue des champions. Un endroit où le Sénégalais a surtout fini de construire sa musculature avant d'exploser en Angleterre.

Red Bull SalzburgLiverpool le 10/12/2019 à 18:55 Groupe E Ligue des champions Diffusion sur

Un soir d'août 2012, un homme, blouson sombre et lunettes fines posées sur le nez, s'est mis à tourner autour du stade Saint-Symphorien. Puis, il s'est installé discrètement sur un siège en plastique. À l'affiche : un deuxième tour de Coupe de la Ligue, entre le FC Metz et Tours, remporté par les locaux grâce à un but de Gaëtan Bussmann. Désolé pour l'actuel latéral gauche de Guingamp, ceci n'est qu'un détail. L'important, ce soir-là, est ailleurs, et le regard du fameux visiteur est tourné vers un autre joueur : un petit format, aligné à l'avant d'un 4-3-3 par Albert Cartier aux côtés de Diafra Sakho et Alhassane Keita. Nom : Mané. Prénom : Sadio. Âge : 20 ans. Objet du suivi : est sorti de l'anonymat quelques semaines plus tôt à l'occasion des Jeux olympiques de Londres, où un certain Gérard Houllier a succombé à la vitesse et aux qualités techniques d'un type aujourd'hui considéré comme "". Rien que ça.