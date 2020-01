Les années Lille d'Idrissa Gueye

À 30 ans, Idrissa Gueye n'a eu besoin que de quelques semaines pour s'imposer comme une évidence dans le milieu du PSG. Thomas Tuchel est sous le charme, comme tous ses homologues avant lui. Mais alors, pourquoi Gana ne débarque-t-il au très haut niveau que maintenant ? La réponse est à chercher dans ses débuts, quelque part entre le Sénégal et le Nord-Pas-de-Calais.

Daniel Percheron peut avoir des regrets. À la présidence du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais pendant 14 ans, ce "" est passé tout près d'offrir un diamant brut à son club de cœur. En 2003, l'association Diambars, dont le siège social français est établi à Arras, voit le jour en partie grâce à un financement régional, validé par l'ex-sénateur socialiste. Cinq ans plus tard, une première pépite sort de l'académie sénégalaise : elle s'appelle Idrissa Gueye et signe au LOSC. ", acquiesce Jimmy Adjovi-Boco, monument Sang et Or et cofondateur du projet." De fait, les premiers contacts avec la région penchent vers le pays minier. Ce sont les "tournées Baobab" : chaque année depuis 2004, la délégation sénégalaise passe un mois dans