Les années foot de Victor Wembanyama

À coups de dunks et de contres spectaculaires, Victor Wembanyama a conquis Nanterre, Villeurbanne et Levallois-Perret à la vitesse de l’éclair. L’OVNI du basket français s’est ensuite attaqué aux États-Unis sans freiner sa progression. Bien avant ça, il a occupé le poste du gardien du but chez les U10 du Chesnay FC 78 où il s’était déjà fait remarquer par sa taille.

Même après une première saison éreintante en NBA, Victor Wembanyama avait encore de l’énergie à revendre. Début mai, entre son prix de meilleur rookie de la ligue américaine et la préparation aux Jeux olympiques 2024 avec l’équipe de France, le natif du Chesnay, dans les Yvelines, est revenu chez lui prendre un peu de bon temps. Au programme, notamment, un match de foot avec quelques amis sur la pelouse synthétique du stade Michaux. À l’abri des caméras qui ne cessent de le traquer depuis plusieurs années, un demi-terrain lui a été libéré pour l’occasion et il a enfin pu faire comme le moindre jeune de 20 ans habitant près du château de Versailles. « C’était impressionnant de voir un athlète pareil » , note Alain Despierres, président du Chesnay FC 78 depuis 2005.

Problème de licence et de chaussettes

Dix ans plus tôt, Victor, que personne n’appelait « Wemby » à l’époque, tapait déjà ses premiers ballons dans ce club. « Quand il est venu il y a trois semaines, sa maman a pu reparler avec Josiane Jourdan, notre secrétaire : “Oh là là, vous vous souvenez quand Victor jouait au foot quand il était petit.” » Le terme est galvaudé puisqu’en U10, le gamin mesurait déjà 1,85 mètre et faisait près d’une tête de plus que les deux éducateurs en charge de l’équipe. « J’étais choqué, c’était invraisemblable » , se souvient Valentin Mony. Ce dernier a occupé le poste d’avant-centre du Chesnay FC 78 pendant huit ans et a partagé le même vestiaire que celui qui a mis les États-Unis à ses pieds cette saison. Les souvenirs ne sont pas si nombreux, Victor était discret et n’est surtout resté que deux ans au club, de 2013 à 2015. S’il alterne d’abord entre le basket, le foot et le judo, ses capacités physiques vont le contraindre à rapidement faire un choix.…

