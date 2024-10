Les animaux du sculpteur français Lalanne vendus 59 millions de dollars à New York

"Le Très Grand Ours", sculpture monumentale du Français François-Xavier Lalanne (1927-2008), une des 70 oeuvres vendues aux enchères par Christie's le 10 octobre 2024 et exposées au siège à New York le 4 octobre 2024 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un ours géant, un lapin ailé, un rhinocéros, un âne qui sert de bureau: 70 sculptures d'animaux en bronze ou en pierre du Français François-Xavier Lalanne, plasticien disparu et star posthume du marché mondial de l'art, ont été vendues 59 millions de dollars aux enchères, jeudi à New York, a annoncé la maison Christie's.

En son siège prestigieux du Rockefeller Center de Manhattan, Christie's a adjugé -- quatre heures durant dans la salle, au téléphone et sur internet -- des modèles d'animaux sauvages, domestiques ou imaginaires, taillés et façonnés par ce sculpteur qui travaillait avec sa femme Claude, également décédée, dans leur atelier de Fontainebleau au sud de Paris.

Les 70 oeuvres à vendre étaient toutes de François-Xavier Lalanne (1927-2008) et appartenaient à sa fille Dorothée Lalanne.

Elles ont atteint un total de 58,9 millions de dollars, a annoncé Christie's, qui espérait de 16 à 23 millions.

La société, propriété de la holding Artémis du milliardaire français François Pinault, s'est félicitée dans un communiqué de "résultats exceptionnels" et de "l'enthousiasme" de ses clients: plus de 50% venaient des Amériques, 15% d'Asie et 30% d'Europe, dans un marché mondial de l'art qui se tasse depuis 2023 en raison des crises internationales.

Les oeuvres de Lalanne qui ont battu des records dans leur catégorie ont été "Très Grand Centaure (2001)" en bronze patiné, parti pour 7,5 millions de dollars, et le monumental "Très Grand Ours (2009)" vendu 6,1 millions de dollars.

Un très original "Âne de Nathalie (2005)" en bronze, bois, cuir et laiton, dont le centre s'ouvre pour former un bureau, a été acheté 2,6 millions de dollars.

"L'Âne de Nathalie", sculpture du Français François-Xavier Lalanne (1927-2008), une des 70 oeuvres vendues aux enchères par Christie's le 10 octobre 2024 et exposées au siège à New York le 4 octobre 2024 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Daphné Riou, experte chez Christie's, a salué auprès de l'AFP "un sculpteur majeur du XXe siècle", passionné "par la nature" et qui formait avec son épouse Claude un couple de plasticiens "toujours à la frontière entre l'art et le design, pleins d'humour, qui refusaient de se prendre au sérieux".

"Le monde animal comporte toutes les formes, outre le code légendaire qui s'y attache, un code merveilleux, puisqu'il existe aussi bien dans la tête d'un enfant que (dans) celle d'un vieux Monsieur", avait déclaré François-Xavier Lalanne à Dorothée Lalanne, selon une interview de 1991 publiée par les cahiers d'Artcurial.

La cote des Lalanne a explosé en 2009 lors des enchères de la collection Bergé-Saint Laurent avec 15 miroirs de Claude Lalanne adjugés 1,8 million d'euros.

L'année suivante, le musée des Arts décoratifs de Paris consacra au couple une rétrospective, avant que la concurrente de Christie's, Sotheby's, vende en 2019 un lot de 274 sculptures pour 91 millions d'euros.