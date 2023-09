Les anciens dirigeants de Sochaux n’ont pas fini de se tirer dans les pattes

Mais qui a (failli) tuer le FC Sochaux-Montbéliard ?

Frankie Yau, président du FCSM de 2019 à août dernier, n’a pas apprécié les propos de Samuel Laurent – son ancien directeur général – à son encontre. Le 15 septembre, ce dernier avait affirmé à L’Équipe : « L’ambition avait été formulée par Frankie de monter et moi j’obéissais, j’exécutais » . L’ex-boss du club, figure du Nenking Group (conglomérat chinois à qui appartenait Sochaux jusqu’au sauvetage de Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez), a souhaité réagir dans les colonnes du quotidien sportif français, en renvoyant la patate chaude à son ancien employé : « Samuel était le DG du club, c’est lui qui avait la responsabilité du budget, des dépenses, des contrats des joueurs.. . Mon rôle consistait à l’aider dans sa tâche, en cas de besoin. Je ne lui ai jamais ordonné de dépenser sans compter. Une telle affirmation relève de la diffamation. Je me réserve d’ailleurs de porter plainte contre lui à ce sujet. » Une chose est sûre, les deux hommes ont failli laisser en ruine l’un des monuments du football français, qui a finalement évité la banqueroute et est reparti en National, un moindre mal. Ces nouvelles querelles mettent en lumière l’atmosphère délétère des dernières années.…

EL pour SOFOOT.com