Les Américains minutieusement traqués par leurs données

« One nation tracked », une nation traquée, pistée, suivie. C'est le titre de cette vaste enquête publiée en plusieurs numéros par le New York Times. Stuart A. Thompson et Charlie Warzel, les deux journalistes à l'origine de l'enquête, ont eu accès à plus de 50 milliards de points de géolocalisation, qui concernent 12 millions d'Américains. Ces données ont été collectées en 2016 et en 2017 par des dizaines d'entreprises (notamment des applications). Ils décrivent des « mouvements précis » collectés par des entreprises qui ne sont ni des géants de la technologie ni des organisations gouvernementales, mais des entreprises spécialisées dont les noms parlent peu.En épluchant ces données, les deux journalistes du quotidien américain ont pu identifier nombre de visiteurs dans les propriétés de célébrités comme Johnny Depp, Arnold Schwarzenegger ou Tiger Woods. Ils ont aussi retracé les déplacements d'utilisateurs passés par la Playboy Mansion, le manoir californien dans lequel s'organisent des parties fines. Plus inquiétant, la traque de cet utilisateur américain présenté comme un haut fonctionnaire à la Défense, présent dans la marche des femmes sur Washington, manifestation pour promouvoir les droits des femmes. L'officiel apparaît aussi au Pentagone, dans lequel la géolocalisation fonctionne tout aussi bien, puis dans une cérémonie avec le président Obama en janvier 2017. Ils ont également pu identifier des...