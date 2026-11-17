Les Américains freinent à peine leurs dépenses de consommation face à l'inflation

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Les ventes au détail continuent de progresser aux États-Unis, néanmoins toujours tirées par les hausses de prix, notamment à la pompe, selon des données officielles publiées mardi.

En octobre, ces ventes se sont élevées à 748,2 milliards de dollars, en hausse de 0,2 % par rapport au mois précédent, et de 6,8 % sur un an.

Les investisseurs n'ont pas été pris au dépourvu, s'attendant à cette augmentation de 0,2 % en rythme mensuel.

L'indice des ventes au détail, très large, comprend achats en magasins, sorties au restaurant, pleins d'essence... Il n'est pas corrigé des hausses de prix.

Cela implique que même si le volume d'achats reste constant, l'inflation augmente mécaniquement le montant des dépenses.

Le mois dernier, les dépenses en stations-service ont continué d'être un moteur de croissance des ventes (+1,5 % sur un mois, +30,3 % sur un an).

A l'inverse, les Américains ont moins acheté par rapport au mois précédent dans les supermarchés, les magasins de vêtements ou d'ameublement.

"Les budgets sont serrés pour de nombreux ménages et des consommateurs réduisent leurs dépenses autant que possible", interprète Heather Long, économiste pour la banque Navy Federal Credit Union.

"Les prix élevés et la remontée des taux des crédits incitent certains à opter pour des alternatives moins chères et être un peu plus économes, mais les fondamentaux de la consommation restent solides", considère de son côté Oren Klachkin, économiste pour l'assureur Nationwide.

Selon Heather Long, "la baisse des prix à la pompe en novembre redonnera un peu de marge de manoeuvre financière aux Américains avant les fêtes de fin d'année".