Les Américains déterminés à faire leurs courses de Noël, en personne ou en ligne

Sylvia Gonzalez, une consommatrice masquée rencontrée dans la file d'attente d'une bijouterie Pandora à New York, voulait par exemple "être sûre que ce Noël soit un Noël réussi" pour tous ses amis et sa famille, a-t-elle indiqué à l'AFP.

Cette détermination à passer des fêtes comme avant la crise sanitaire a motivé des emplettes anticipées, avant même le dîner familial de Thanksgiving, qui a eu lieu jeudi.

Les consommateurs américains ont déjà dépensé 76 milliards de dollars chez des détaillants en ligne depuis le début du mois de novembre, soit plus de 20% de plus que l'an dernier à la même époque, selon les données publiées vendredi par la société informatique Adobe.

Sans surprise, ce sont notamment les jouets qui ont été plébiscités par des "parents anxieux, de plus en plus conscients des difficultés de la chaîne d'approvisionnement".

Et justement, les ruptures de stocks ont bondi: le nombre d'articles épuisés en ligne était en hausse de 261% par rapport à il y a deux ans.

Ce problème, dû notamment aux délais dans la fabrication et l'exportation de puces électroniques, était visible dans certains magasins.

Chez Best Buy, en plein Manhattan, une étagère d'accessoires pour les appareils Apple était quasiment vide. D'autres chaînes comme Victoria's Secret ou Foot Locker manquait de certains produits phares.

"Black Friday" shoppers wait in line for a Best Buy store to open on November 26, 2021 in Westminster, Colorado ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael Ciaglo )