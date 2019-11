Les ambitions insatiables de Vitality, plus puissant club français d'e-sport

Forte d'un budget de 12 millions d'euros, la structure, déjà membre du top 3 européen, rêve de se mêler à la victoire aux mondiaux de « League of Legends » et aux masters de « Counter-Strike ».

Si un club français doit un jour remporter les mondiaux de League of Legends, la plus prestigieuse compétition d'e-sport, c'est peut-être lui. Absente de la phase finale en 2019 mais qualifiée en 2018, la Team Vitality est aujourd'hui le plus grand club français d'e-sport, l'un des trois plus puissants d'Europe avec G2 et Fnatic, et approche du top 10 mondial.

Méconnus du grand public mais célèbres sur la scène e-sport, les noir et jaune comptabilisent déjà 350 podiums et plusieurs victoires éclatantes, comme les titres de champions du monde sur Rainbow Six Siege en 2016, FIFA en 2017 et Rocket League en 2019.

Soutenu par de puissants sponsors comme Orange, Renault ou encore Adidas, encouragé par son propre groupe de supporteurs (les Golden Hornets Vitality), le club veut désormais atteindre les plus hauts sommets. « Le grand rêve, c'est les mondiaux de League of Legends et soulever un major [l'équivalent d'un tournoi du grand chelem au tennis] sur Counter-Strike, les deux compétitions les plus prestigieuses au monde », confie Nicolas Maurer, cofondateur et PDG du club, rencontré mercredi 6 novembre lors de l'inauguration de leur premier complexe e-sportif en plein cœur de Paris, V.Hive.

« L'ADN français est très important pour nous »

Le principal actif du club, c'est son troisième cofondateur, le youtubeur et e-sportif Gotaga. « Un accélérateur de particules », flatte Fabien Devide, son associé et directeur exécutif. Corentin Houssein, de son vrai nom, est capable de réunir 100 000 personnes devant la diffusion de ses parties, de décrocher le titre de champion de France de Call of Duty comme de finir troisième de la coupe du monde de Fortnite.

