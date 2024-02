Les ambitions d’Émerse Faé avec la Côte d’Ivoire

Le nouveau roi des Éléphants voit plus loin.

Récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec la Côte d’Ivoire après avoir remplacé Jean-Louis Gasset, Émerse Faé a parlé de ses ambitions dans AS . « Nous avons deux objectifs : nous qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique et aller défendre notre titre au Maroc, et nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde en atteignant au moins les quarts de finale », a annoncé fièrement l’ancien Niçois. Des objectifs très ambitieux car, pour rappel, la Côte d’Ivoire a pris part à trois Coupes du monde dans son histoire (2006, 2010, 2014) et n’a jamais réussi à franchir le premier tour.…

