Les alliés de la Finlande s'intéressent à ses abris anti-bombardements

information fournie par AFP • 05.04.2025 • 14:06 •

L'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon a été mis en examen vendredi pour banqueroute, abus de biens sociaux et escroqueries en bande organisée notamment, soupçonné d'avoir détourné de l'argent des sociétés Go sport, Gap France et Camaïeu, a indiqué samedi le ... Lire la suite