Les alliés de l'Ukraine en sommet à Berlin, un oeil sur Trump, Poutine et Xi

Des oiseaux s'enfuient près d'une traînée laissée par un missile interceptant un drone lors d'une attaque aérienne russe contre Kiev, le 18 novembre 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

L'Allemagne accueille jeudi une trentaine d'alliés de l'Ukraine, à l'heure où l'Europe veut consolider sa place à la table de négociations de paix mais aussi trouver des fonds pour l'effort de guerre ukrainien.

Se voulant l'illustration de la détermination européenne face à une Russie jugée toujours plus menaçante, la réunion de cette "Coalition des volontaires" est néanmoins concurrencée par celle, quelques heures plus tôt en Chine, de Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, une première.

Invités par les dirigeants allemand, français et britannique, les alliés de l'Ukraine retrouvent jeudi en début après-midi à la chancellerie allemande le président ukrainien, Volodymyr Zelensky et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, selon Berlin.

Pour le chancelier Friedrich Merz, le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Andy Burnham et leurs collègues, il s'agira d'accorder les positions pour que l'Europe s'impose comme un interlocuteur incontournable à une table des négociations réservée jusqu'ici aux Ukrainiens, aux Russes et aux Américains.

Il s'agira aussi de financer l'Ukraine, dont le déficit pour 2027 est évalué à 70 milliards d'euros. Autre thème : les garanties de sécurité occidentales pour Kiev, après la guerre, afin de dissuader Moscou de toute nouvelle invasion.

Surprises ou pas ?

Mais d'aucuns craignent que l'ordre du jour puisse être dévoyé par d'éventuelles décisions, aux dépens des Européens et des Ukrainiens, au cours de la rencontre Trump-Poutine-Xi à Shenzhen, en Chine. D'autant que le président américain a déjà à son actif des mesures favorables au Kremlin et des propos brutaux à l'égard de M. Zelensky ou des Européens.

Le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin, le 11 novembre 2026, en Allemagne ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le sentiment a été résumé la semaine dernière par le chancelier Merz, qui a réclamé aux États-Unis qu'il n'y ait "pas de surprises". "Restez dans l'équipe Europe et l'équipe Ukraine", a-t-il lancé.

Andy Burnham a abondé mercredi dans son sens. "La chose que nous devons faire est de rester fermement au côté de l'Ukraine", a-t-il dit, souhaitant "que ce message clair soit adressé au moment où cette rencontre a lieu" à Shenzhen.

Concernant la partie russe, le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, s'est efforcé d'insister sur la primauté du sommet en Chine. "Ce qui se passe ici, c’est le principal. Et ce qui se passe là-bas (à Berlin), c’est important mais c'est secondaire."

Moscou veut en outre lier les pourparlers sur l'Ukraine à une refonte de l'architecture sécuritaire européenne, voire mondiale, avec un éloignement de l'Otan des frontières russes, tandis que les Européens veulent au contraire resserrer les rangs et bâtir une défense dissuasive pour la Russie et plus indépendante de leur imprévisible allié américaine.

Pour M. Merz, pas question donc de se soumettre aux revendications russes : "Nous n'avons pas besoin d'en discuter", a-t-il jugé, car l'architecture de la sécurité européenne "existe déjà".

Sur le front de l'aide, le sommet de Berlin doit déboucher sur des moyens et des armes pour Kiev en 2027.

De l'argent et des armes

Des voitures et des immeubles endommagés après une attaque de drone russe à Odesa en Ukraine le 18 novembre 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

L'Ukraine, dont les villes et les infrastructures sont quotidiennement pilonnées, a d'urgence besoin d'intercepteurs, en particulier de Patriot américains, en pleine pénurie mondiale de ces munitions antiaériennes.

Un haut responsable diplomatique ukrainien rappelle que "Merz a dit que la conclusion (du sommet) devait être un engagement sur des financements et des armes".

La Commission européenne a déjà annoncé mercredi proposer aux membres de l'UE d'accorder un nouveau prêt de 45 milliards d'euros à l'Ukraine, qui s'ajouterait au montant équivalent déjà prévu pour 2027.

D'autres alliés, comme le Royaume Uni, sont censés apporter les 25 milliards manquants. Londres a par ailleurs annoncé mercredi soir offrir à Kiev 1.000 drones de longue portée, dont certains capables de frapper à plus de 1.000 km.

Avant les rencontres de Berlin et de Shenzhen, l'Ukraine a, quant à elle, encore affiché sa détermination sur le champ de bataille, malgré la perspective d'un hiver particulièrement difficile.

Après avoir porté des coups depuis l'été aux infrastructures pétrolières russes, les Ukrainiens ont partiellement détruit le pont reliant la Crimée annexée au territoire russe, un ouvrage surprotégé, symbolique car chéri de Vladimir Poutine et une importante voie de ravitaillement pour cette péninsule et les troupes russes.