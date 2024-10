Les alliés de l'Iran ne "reculeront pas" face à Israël, prévient le guide iranien

Une photo fournie par le bureau du guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, le 4 octobre 2024, montre ce dernier (C), le président iranien Massoud Pezeshkian (G), le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf (2 G) et le chef du pouvoir judiciaire Mohsen Ejeie (2 D) lisant le Coran dans une mosquée de Téhéran ( KHAMENEI.IR / - )

Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a prévenu vendredi que ses alliés, principalement le Hezbollah et le Hamas, poursuivraient le combat contre Israël, et défendu l'attaque aux missiles iranienne contre son ennemi juré, sur fond de craintes redoublées d'un embrasement au Moyen-Orient.

Les alliés de l'Iran "ne reculeront pas", a lancé l'ayatollah Khamenei dans un prêche devant des milliers de personnes dans une grande mosquée de Téhéran, à l'occasion de la prière hebdomadaire.

Ce discours est intervenu en pleine guerre entre le Hezbollah libanais et Israël, qui a déplacé mi-septembre l'essentiel de ses opérations vers le front nord, au Liban, après avoir affaibli le Hamas dans la bande de Gaza lors d'une offensive dévastatrice toujours en cours.

Celle-ci a été lancée en riposte à une attaque d'une violence et d'une ampleur sans précédent du mouvement palestinien Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël.

L'attaque du Hamas "est logique et légitime", a soutenu le numéro un de la République islamique d'Iran qui ne reconnaît pas l'existence de l'Etat d'Israël.

"La résistance dans la région ne reculera pas malgré les martyrs et remportera la victoire", a-t-il ajouté en référence à l'assassinat de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah tué le 27 septembre dans un raid israélien près de Beyrouth, et à celui d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, tué le 31 juillet dans une attaque à Téhéran imputée à Israël.

Israël ne "peut pas nuire gravement" au Hezbollah et au Hamas, a-t-il estimé, soulignant que le combat du Hezbollah rendait un "service vital à toute la région".

Carte localisant les frappes menées au Liban et en Israël le 3 octobre, selon les données de l'Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project ( AFP / Valentina BRESCHI )