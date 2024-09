Les AirPods se transforment en appareils auditifs aux Etats-Unis

Image d'illustration d'écouteurs sans fil d'Apple en Californie le 9 septembre 2024 ( AFP / Nic COURY )

Apple, qui cherche à toujours plus intégrer la santé de ses clients à ses appareils, a franchi une nouvelle étape jeudi avec l'autorisation aux Etats-Unis d'une fonctionnalité permettant de transformer certains de ses écouteurs sans fil, les AirPods, en appareils auditifs.

Ce dispositif est développé à l'intention des personnes adultes atteintes de déficit d'audition léger à modéré, a précisé l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué annonçant son autorisation.

Les utilisateurs pourront tester eux-mêmes leur audition en quelques minutes, en téléchargeant gratuitement la dernière mise à jour logiciel sur leur téléphone ou tablette Apple (iPhone ou iPad).

Les écouteurs pourront ensuite "amplifier les sons" en fonction du résultat et l'utilisateur pourra affiner "les réglages de volume et de tonalité", a écrit la FDA.

"La perte auditive est un problème de santé publique important qui touche des millions d'Américains", a souligné Michelle Tarver, responsable au sein de l'agence sanitaire.

L'autorisation de ce dispositif sans ordonnance "sur un produit audio très utilisé est une nouvelle étape qui fait progresser la disponibilité, l'accessibilité et l'acceptabilité de l'aide auditive", a-t-elle ajouté.

Le produit a été testé lors d'un essai clinique comprenant 118 personnes.

Les résultats ont montré que celles mettant en place les réglages par elles-mêmes "ont obtenu un bénéfice perçu similaire aux personnes ayant bénéficié d'ajustements par un professionnel sur le même appareil", a écrit la FDA.

Les écouteurs compatibles seront les AirPods Pro 2, dont le prix est de 249 dollars hors taxes (279 euros en France), avait annoncé lundi Apple.

La firme à la pomme a expliqué que le dispositif fonctionne en "augmentant les fréquences pour que les sons soient plus clairs".

Apple s'attend à ce que cette fonctionnalité soit - sous couvert d'autorisation des autorités sanitaires localement - disponible dès "cet automne dans plus de 100 pays et régions", dont l'Allemagne et le Japon en plus des Etats-Unis.

- "Pas en avant" -

Apple bénéficie dans ce dernier pays d'une décision de la FDA datant de 2022. L'agence avait alors autorisé l'achat de certains appareils auditifs directement en magasin, sans prescription médicale ni réglage avec un audioprothésiste, afin d'entraîner une baisse des prix et améliorer leur accessibilité.

Le coût d'appareils auditifs aux Etats-Unis peut s'élever jusqu'à plusieurs milliers de dollars.

"Nous sommes très heureux de l'annonce d'Apple", a réagi Barbara Kelley, directrice exécutive de l'Association américaine de la perte auditive (HLAA). "Le fait qu'un produit que des millions de personnes possèdent déjà puisse offrir une aide et une protection auditives est un grand pas en avant."

Le test auditif réalisé en autonomie consiste en une série de sons que l'utilisateur écoute, et auquel il réagit en tapant sur son écran, explique Apple sur son site.

Le patron d'Apple Tim Cook à Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2024 ( AFP / Nic Coury )

La fonctionnalité peut également être utilisée par des personnes ne souffrant pas forcément de déficit auditif identifié, mais voulant par exemple augmenter certains sons pour mieux entendre des conversations.

La baisse auditive peut être causée par différents facteurs, comme le vieillissement ou encore l'exposition à des sons trop forts.

Elle peut avoir des conséquences sur le bien-être des personnes affectées et leurs relations avec les autres. Le port d'appareils auditifs a démontré freiner le déclin cognitif ou encore la dépression chez les personnes âgées, selon la FDA.

- Dr. Apple? -

Plus généralement, "Apple continue de pousser dans le domaine de la santé", a relevé pour l'AFP Carolina Milanesi, analyste indépendante, en soulignant le bénéfice de cette stratégie en termes de revenus pour l'entreprise.

Lundi, Apple a également dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour sa montre connectée, qui devra être capable de détecter si son porteur souffre d'apnée du sommeil.

"Nous espérons le feu vert de la FDA et d'autres régulateurs très bientôt", a déclaré Sumbul Desai, vice-présidente en charge de la santé pour le groupe.