Les Aiglons perdent une aile

Un Aiglon chez les Paons. Nice dit au revoir à celui qui était son latéral gauche depuis cinq ans. Après 193 matchs sur la Côte d’Azur, Melvin Bard s’envole à Leeds United . Le latéral est prêté avec option d’achat en Premier League. L’option a été fixée à cinq millions d’euros, selon les infos de L’Équipe . Il y trouvera le Français Jean-Mattéo Bahoya.

Coucou Nkounkou

Pour remplacer Bard, Nice a placé ses espoirs en Niels Nkounkou , arrivé de l’Eintracht Francfort en prêt avec option d’achat. La saison dernière, le latéral était passé par le Torino en prêt. Le joueur de 25 ans, qui avait participé aux JO 2021, connaîtrait déjà le septième club de sa carrière professionnel. Il retrouve la France, trois ans après son départ de Saint-Étienne.…

UL pour SOFOOT.com