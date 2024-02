Les agriculteurs italiens font défiler des tracteurs le long du Colisée

Des agriculteurs à bord de leurs tracteurs devant le Colisée, le 9 février 2024 à Rome ( AFP / Andreas SOLARO )

Après des semaines de mobilisation à travers la péninsule, les agriculteurs italiens ont décidé vendredi de frapper les esprits en faisant défiler vendredi quatre tracteurs le long du Colisée, l'un des monuments les plus célèbres de la capitale.

Ces véhicules - dont un vert, un blanc, et un rouge, comme les couleurs du drapeau italien - font partie d'un rassemblement de plus de 300 tracteurs réunis depuis plusieurs jours aux portes de Rome, où ils attendaient une autorisation pour accéder au centre.

Ils demandent notamment à rencontrer le gouvernement de Giorgia Meloni pour exposer leurs revendications, qui vont de la révision de certaines normes environnementales européennes, qui selon eux affectent leur niveau de vie, à des baisses d'impôts.

"Les politiques de l'UE nous mettent en grande difficulté", avait expliqué cette semaine à l'AFP Elia Fornai, un agriculteur de 26 ans venant de Toscane. "Cela fait donc plusieurs jours que nous manifestons ici, car nous devons inévitablement rentrer chez nous avec des résultats".

Leur mouvement s'inscrit dans une série de manifestations organisées par leurs collègues ces dernières semaines en Europe.

Comme eux, éleveurs et cultivateurs italiens s'opposent à certaines règles de l'UE et à la concurrence jugée déloyale avec d'autres pays comme le Canada et l'Ukraine. Ils demandent aussi la suppression des taxes sur le carburant agricole et de meilleures rémunérations.

Principale bénéficiaire du plan de relance européen après la pandémie de Covid-19, l'Italie a récemment obtenu une hausse des aides destinées à son agriculture, passant de cinq à huit milliards d'euros.

Un tracteur passe devant le Colisée, le 9 février 2024 à Rome ( AFP / Andreas SOLARO )

Selon le quotidien Il Corriere della sera, premier tirage en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni envisage aussi de dépenser 200 millions d'euros pour supprimer ou baisser des impôts spécifiques aux agriculteurs, en particulier aux moins de 40 ans.

Concernant leurs critiques du Pacte vert qui est censé aider l'UE à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, les agriculteurs européens ont obtenu mardi de Bruxelles l'abandon d'un texte visant à réduire l'usage des pesticides.

Giorgia Meloni, qui s'est félicitée d'une "victoire qui est aussi celle de notre gouvernement", a exprimé sa solidarité avec les agriculteurs, fustigeant les règles "idéologiques" européennes.

Dans le dernier budget, le gouvernement n'a cependant pas prolongé un régime d'exemptions d'impôt sur le revenu en faveur des agriculteurs en vigueur depuis 2017, mais le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti a affirmé jeudi qu'il envisageait de le prolonger.