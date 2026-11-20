Les agressions et intimidations contre les journalistes à un niveau "préoccupant", alerte l'Arcom

Martin Ajdari, président du régulateur de l'audiovisuel (Arcom), à Paris le 31 janvier 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le président du régulateur de l'audiovisuel (Arcom) a alerté vendredi sur le niveau "préoccupant" des agressions et intimidations visant des journalistes, après que plusieurs d'entre eux ont été blessés au cours de manifestations.

"Ce que nous voudrions d'abord, à l'Arcom, c'est exprimer un soutien sans réserve aux journalistes qui, sur le terrain, sur les plateaux, parfois dans leurs locaux, font l'objet d'agressions, font l'objet d'intimidations, et ça atteint un niveau qui est devenu vraiment préoccupant", a indiqué Martin Ajdari sur RTL.

"C'est inédit à ce degré de tension", a-t-il ajouté.

Des dizaines de cas de journalistes blessés ont été rapportés depuis le début des manifestations rassemblant des lycéens et étudiants et des revendications contre la vie chère.

Des journalistes, travaillant notamment pour des chaînes d'information en continu, ont été pris à partie par des manifestants.

A Lyon, une enquête "pour violences volontaires en réunion et avec visage dissimulé" a par exemple été ouverte après l'agression d'une équipe de BFMTV.

"Des journalistes doivent, quasiment comme sur une scène de guerre, embaucher des équipes de sécurité pour les protéger, doivent cacher leur nom ou leur image. Et, ça, c'est extrêmement préoccupant", a insisté M. Ajdari.

D'après un recensement actualisé lundi par l'association Reporters sans frontières (RSF), 74 journalistes ont été entravés dans leur couverture des manifestations en France, "dont 54 par les forces de l'ordre". Sur ces 74 cas, 47 sont des violences physiques, dont 31 par les forces de l'ordre.

Plusieurs syndicats et directions de médias, dont celle de l'Agence France-Presse, ont dénoncé des violences des forces de l'ordre à l'encontre de journalistes, comme des coups de matraque, voire un tir de LBD, alors que ces derniers étaient identifiables avec un brassard de presse.

Également interrogé sur l'interpellation publique de journalistes par des responsables politiques, M. Ajdari a répondu que "le débat est légitime, doit avoir lieu. Les intimidations, non".

Concernant l'organisation d'un débat à l'Assemblée nationale après qu'une pétition pour "supprimer CNews de l'audiovisuel français" a atteint plus d'un million de signatures, le président de l'Arcom a assuré que "c'est une très bonne idée que ce débat ait lieu".

"Ça fait dix ans que le Parlement ne s'est pas prononcé sur la liberté d'expression audiovisuelle ou sur le pluralisme, alors que, depuis dix ans, on a les chaînes d'information, les réseaux sociaux et un paysage politique singulièrement différent", a-t-il fait valoir.