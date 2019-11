Les agents immobiliers bousculés par les géants du numérique

Agences low cost, multiplication des start-up, irruption des GAFA... Le monde de l'immobilier est chamboulé par cette nouvelle concurrence.

Le monde de l'immobilier n'a jusqu'ici guère été perturbé par les nouvelles technologies. Il pourrait bientôt l'être, à en juger par l'affluence record au salon « Rent » - pour « Real Estate and New Tech » (groupe le Figaro) - qui s'est déroulé les mercredi 6 et jeudi 7 novembre, à Paris. Pour sa septième édition, « Rent » a d'abord doublé de surface, tout comme le nombre de ses exposants, passé de 200 à 400. Parmi eux, 20 fonds d'investissement et 107 start-up dans un secteur qui, sur les neuf premiers mois de 2019, a déjà levé 188 millions d'euros.

Les promoteurs sont les premiers à s'être emparé des innovations technologiques : le client peut désormais visualiser en 3D l'appartement qu'il achète sur plans, évaluer son ensoleillement et sa luminosité, opter pour des serrures connectées, ouvertes à distance grâce à une application sur son smartphone pour laisser entrer la baby-sitter ou le plombier...

De nombreuses start-up ciblent les agents immobiliers pour améliorer la qualité de leur service. A l'image de Meero, qui, en proposant des prises de vues d'appartements à prix bradés, a industrialisé la retouche photo et « ubérisé » les photographes indépendants, ou Syllab, qui propose d'éditer automatiquement, en un clic, les textes des annonces, en évitant les fautes d'orthographe...

La révolution pourrait bien venir des sites d'annonces immobilières, l'or noir de ce secteur qui, lui, attire les mastodontes du Web

