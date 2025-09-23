 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les aéroports de Copenhague et d'Oslo temporairement fermés à cause de drones
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 08:17

(Actualisé avec aéroport d'Oslo, commentaires de la police, précisions)

L'aéroport de Copenhague KBHL.CO et celui d'Oslo ont déclaré avoir rouvert tôt mardi après que des drones ont perturbé leurs activités pendant plusieurs heures.

L'aéroport de la capitale danoise a été fermé pendant quatre heures après que deux ou trois "gros" drones ont été aperçus en vol dans ses environs immédiats.

Celui de la capitale norvégienne a été fermé pendant trois heures à la suite de deux observations similaires, selon la police locale.

Des dizaines de milliers de passagers se sont retrouvés bloqués alors que les vols étaient retardés, annulés ou détournés.

Selon la police danoise, les drones qui ont fermé l'aéroport de Copenhague, le plus important de la région nordique, semblaient avoir été pilotés par "un opérateur compétent", ajoutant qu'aucun suspect n'avait été identifié.

"Nous avons conclu qu'il s'agissait de ce que nous appellerions un opérateur compétent", a déclaré mardi à la presse le commissaire principal de la police danoise, Jens Jespersen, en faisant référence aux drones observés à Copenhague.

"Il s'agit d'un acteur qui a les capacités, la volonté et les outils nécessaires pour se montrer de cette manière", a-t-il ajouté en précisant qu'il était trop tôt pour dire si les incidents survenus au Danemark et en Norvège étaient liés.

Les drones au Danemark venaient de plusieurs directions différentes, allumant et éteignant leurs lumières, avant de disparaître au bout de plusieurs heures, a souligné le commissaire.

L'aéroport de Copenhague a été contraint de détourner 31 vols vers d'autres aéroports, provoquant des retards ou annulations qui ont affecté environ 100 vols et quelque 20.000 passagers, a déclaré mardi un porte-parole aux journalistes.

Après sa réouverture, l'aéroport de Copenhague a déclaré sur X que les retards et certaines annulations de départs persisteraient et a exhorté les passagers à se renseigner auprès des compagnies aériennes.

De son côté, l'espace aérien de l'aéroport d'Oslo a été fermé aux alentours de minuit (22h00 GMT) et tous les vols redirigés vers l'aéroport le plus proche.

L'espace aérien a été rouvert à 03h22 (01h22GMT), a déclaré dans un communiqué un porte-parole de l'opérateur aéroportuaire norvégien Avinor.

Les autorités danoises et norvégiennes vont coopérer afin de déterminer s'il existe un lien entre les deux incidents, a déclaré à la presse le commissaire adjoint de la police de Copenhague Jakob Hansen.

Ces incidents interviennent dans le sillage d'une série de perturbations qui ont affecté les aéroports européens ces derniers jours.

Vendredi, une cyberattaque ayant mis hors service les systèmes d'enregistrement automatiques fournis par Collins Aerospace

a perturbé

les activités des aéroports de Londres, Berlin et Bruxelles.

(Stine Jacobsen à Copenhague, Chris thomas à Bangalore; avec Louise Rasmussen et Surbhi Misra, version française Tangi Salaün, Jean Terzian et Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

