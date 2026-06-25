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Les adversaires potentiels du Brésil et du Maroc en 16es de finale
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 02:45

Les adversaires potentiels du Brésil et du Maroc en 16es de finale

Les adversaires potentiels du Brésil et du Maroc en 16es de finale

On se frotte déjà les mains. Après la large victoire du Brésil face à l’Écosse (3-0) et le succès poussif du Maroc face à Haïti (4-2), le groupe C a rendu son verdict. La Seleção termine première à la différence de buts tandis que les Lions de la Teranga doivent se contenter de la deuxième place . Avec ces positions figées, il est déjà possible de se projeter dans le tableau et de connaître les adversaires potentiels des deux nations en seizièmes de finale.

De belles affiches à venir ?

En l’état actuel des choses, si le groupe F ne bouge pas, le Brésil affronterait le Japon (2 e ) tandis que le Maroc croiserait le fer avec les Pays-Bas (1ᵉʳ du groupe F) pour une place en huitièmes de finale.…

TM pour SOFOOT.com

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