Les adversaires potentiels du Brésil et du Maroc en 16es de finale

On se frotte déjà les mains. Après la large victoire du Brésil face à l’Écosse (3-0) et le succès poussif du Maroc face à Haïti (4-2), le groupe C a rendu son verdict. La Seleção termine première à la différence de buts tandis que les Lions de la Teranga doivent se contenter de la deuxième place . Avec ces positions figées, il est déjà possible de se projeter dans le tableau et de connaître les adversaires potentiels des deux nations en seizièmes de finale.

De belles affiches à venir ?

En l’état actuel des choses, si le groupe F ne bouge pas, le Brésil affronterait le Japon (2 e ) tandis que le Maroc croiserait le fer avec les Pays-Bas (1ᵉʳ du groupe F) pour une place en huitièmes de finale.…

TM pour SOFOOT.com