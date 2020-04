Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les acteurs du cyclisme français tablent sur un report du Tour en août Reuters • 14/04/2020 à 18:29









LES ACTEURS DU CYCLISME FRANÇAIS TABLENT SUR UN REPORT DU TOUR EN AOÛT PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron ayant prolongé le confinement jusqu'au 11 mai et annoncé que les événements avec un public nombreux resteraient interdits "au moins jusqu'à mi-juillet", plusieurs équipes cyclistes s'attendent à ce que le Tour de France soit déplacé en août. "En s'appuyant sur ce qu'il (ndlr, le président français) nous a dit, il est envisageable d'avoir un Tour de France courant août", a déclaré à Reuters Marc Madiot, qui dirige l'équipe Groupama-FDJ et préside la Ligue nationale de cyclisme (LNC). Le Tour, un des temps forts de la saison sportive, devait s'élancer de Nice le 27 juin pour une arrivée prévue à Paris, sur les Champs-Elysées, le 19 juillet. En 2019, estime l'organisateur ASO, l'épreuve avait drainé 10 à 12 millions de spectateurs sur le bord de la route tout au long des 3.480 km du parcours. Mais la pandémie de coronavirus, dans le sport comme ailleurs, a bouleversé le calendrier: le Giro, tour cycliste d'Italie, qui était prévu en mai, a été annulé; l'Euro de football et les Jeux olympiques de Tokyo ont été repoussés à l'année prochaine. Pourtant, les organisateurs du Tour de France s'orientent vers un report plus tard dans l'été plutôt que vers une annulation de l'édition 2020, selon un courriel interne adressé aux diffuseurs du programme officiel de la course que Reuters a pu consulter samedi. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès d'ASO mais l'agence DPA rapporte que les organisateurs lui ont indiqué que le calendrier ne pourrait pas être maintenu en l'état. Depuis sa création en 1903, seules les deux Guerres mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945 ont empêché la tenue de la Grande Boucle. Il faudra aussi, souligne Marc Madiot, que les coureurs puissent renouer avec les sorties d'entraînement sur route, qui font pour l'instant l'objet de restrictions en France. Le vélo d'appartement et les exercices physiques en intérieur ne peuvent pas suffire à la préparation des cyclistes et à leur montée en puissance en vue d'une épreuve aussi exigeante que le Tour. "Il faut que nos garçons soient en état de s'entraîner. Plus le temps est long en confinement, plus le temps sera long pour se remettre en forme", explique le dirigeant de l'équipe du grimpeur Thibaut Pinot. "On pense que si les gens vont sur la route, c'est pour se balader, ils vont sur la route pour travailler", insiste-t-il. Le maintien du Tour cette année est aussi une affaire de survie financière pour nombre d'équipes, qui dépendent largement des retombées en sponsoring de la course. "Aujourd'hui, il n'est pas trop tard", dit à Reuters Vincent Lavenu, le manager de l'équipe AG2R-La Mondiale. "On sait que le Tour de France risque d'être retardé, probablement en août, peut-être même vers la fin août", ajoute-t-il, mais "l'essentiel, c'est que le Tour ait lieu". (Michel Rose avec Julien Pretot; version française Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.