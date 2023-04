Les acteurs clefs du couronnement de Charles III

Durant la cérémonie de couronnement de Charles III, plusieurs personnes auront un rôle de premier plan à jouer, souvent hérité d'une longue tradition ou en hommage à leur service pour le pays.

- L'archevêque de Canterbury

L'archevêque de Canterbury, Justin Welby mènera la cérémonie ( AFP / Daniel LEAL )

Plus haut dignitaire de l'église anglicane au Royaume-Uni depuis 2013, Justin Welby mènera la cérémonie et couronnera le nouveau roi et la reine consort.

Cet ancien cadre dans le secteur pétrolier qui affiche des vues modérées sur les sujets de société qui divisent l'Eglise, a ainsi eu la charge d'organiser le service pour le couronnement.

Il a reconnu en avoir fait des "cauchemars", rêvant notamment qu'il avait oublié la couronne juste avant de devoir la poser sur la tête du roi.

- Le Comte-maréchal (Earl Marshal)

Le Comte-maréchal (Earl Marshal), duc de Norfolk, Edward Fitzalan-Howarda organisé le couronnement comme les funérailles de la reine Elizabeth II ( POOL / ALASTAIR GRANT )

Responsable de l'organisation de l'ensemble du couronnement, ce poste honorifique est dévolu depuis des siècles au porteur du titre de duc de Norfolk.

Edward Fitzalan-Howard, 66 ans, a ainsi déjà organisé les funérailles de la reine Elizabeth II ou l'accession au trône de Charles après le décès de la souveraine.

Il a été privé pour six mois de son permis de conduire en septembre pour avoir téléphoné au volant, malgré avoir défendu qu'il en avait besoin pour pouvoir organiser le couronnement.

- Les gouverneurs-généraux et Premiers ministres

Le gouverneur-général d'Australie David Hurley représente la Couronne ( AFP / Nhac NGUYEN )

Les gouverneurs-généraux qui représentent la Couronne dans les 14 pays dont Charles III est le chef d'Etat ainsi que leurs Premiers ministre, seront les premiers à entrer dans l'abbaye de Westminster après les représentants des cultes.

- Les porte-drapeaux

Le duc de Westminster, le comte de Dundee, le marquis d'Anglesey et le comte de Caledon porteront les drapeaux représentant les quatre nations du Royaume-Uni, respectivement l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord.

Francis Dymoke, "Champion" du souverain, un titre remontant au Moyen-Age et transmis de façon héréditaire, portera l'étendard royal.

- Le duc de Wellington

Charles Wellesley, 77 ans, descendant du Premier ministre vainqueur de la bataille de Waterloo, portera la couronne de la reine Mary qui sera utilisée pour le couronnement de Camilla.

L'ancien évêque de Londres, Richard Chartres, un ami proche du roi, portera la bague de la reine consort.

- Le Lord Grand intendant d'Angleterre (Lord High Steward)

Le général Gordon Messenger, gouverneur de la Tour de Londres portera la couronne de St Edouard avant qu'elle ne soit posée sur la tête de Charles III ( POOL / Stefan Rousseau )

C'est l'un des plus importants postes de hauts fonctionnaires du gouvernement, mais il est resté le plus souvent vacant depuis 1421.

C'est lui qui porte la couronne de Saint-Edouard, qui sera posée sur la tête du roi par l'archevêque de Canterbury.

Le général Gordon Messenger - gouverneur de la Tour de Londres où sont gardés les joyaux de la Couronne - a été nommé pour l'occasion.

- Des femmes dans la cérémonie

Floella Benjamin, actrice devenue parlementaire portera le sceptre à la colombe ( POOL / Dominic Lipinski )

L'ancienne directrice générale du MI5, les services du renseignement intérieur, Elizabeth Manningham-Buller, 74 ans, portera le sceptre de St Edward.

Elizabeth Anionwu, infirmière et professeure de 76 ans, portera l'orbe.

Floella Benjamin, 73 ans, actrice trinidado-britannique, présentatrice d'émissions pour enfants et siégeant à la chambre des Lords, portera le sceptre à la colombe.

Penny Mordaunt, parlementaire conservatrice de 50 ans, portera l'épée d'Etat en tant que Lord présidente du conseil.

Amy Taylor, officière de la Royal Navy sera la première femme à porter l'épée empierrée d'offrande.