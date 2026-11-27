Les actes de sabotage russes en hausse de 16% en Europe, selon l'IISS

Sur cette photo, on voit l'ambassade de Russie à Berlin

LONDRES, 27 novembre (Reuters) - Les actes de sabotage ‌russes en Europe ont augmenté de 16% sur la période allant d'octobre ​2025 à septembre 2026 et ils sont commis par des agents de plus en plus qualifiés recourant à des méthodes plus sophistiquées, déclare l'Institut ​international d'études stratégiques (IISS) dans un rapport.

Les principaux alliés de l'Ukraine accusent la Russie de mener ​une campagne à l'échelle européenne d'attaques informatiques ⁠et de drones pour affaiblir leur soutien à Kyiv. La plus ‌spectaculaire cette année a été une tentative d'explosion de drone à l'aéroport de Leipzig, en Allemagne, en août.

La Russie ​rejette ces accusations.

D'après l'IISS, ‌même si la plupart de ces opérations sont menées ⁠par des recrues sans compétence particulière, un groupe d'agents plus qualifiés recourt désormais à des méthodes plus complexes, via notamment des bombes artisanales équipées ⁠de minuteurs et ‌commandées à distance.

"Les arrestations éliminent les intermédiaires mais il est ⁠hautement improbable qu'elles aient un effet dissuasif sur le RIS (les services ‌de renseignement russes) qui les dirigent", écrit l'IISS.

Selon ce groupe ⁠de réflexion, l'Allemagne et la Pologne restent les cibles ⁠principales en raison ‌de l'importance de leurs réseaux de transport, logistique et industriel dans le ​soutien à l'Ukraine.

Le 4 août, des ‌employés de l'aéroport de Leipzig/Halle ont découvert, dans une zone à accès restreint, un drone ​chargé d'explosifs à côté d'un avion-cargo de la compagnie ukrainienne Antonov Airlines qui transportait des munitions. Cet aéroport est un important site ⁠logistique de l'Otan qui sert également de base à plusieurs grands appareils d'Antonov Airlines pour le transport d'armement.

"Le ciblage d'infrastructures critiques (spécifiquement militaro-industrielles et de transport) a représenté plus de la moitié des incidents recensés entre octobre 2025 et septembre 2026", dit l'IISS.

(Kate Holton, version française Bertrand Boucey, édité ​par Benoit Van Overstraeten)