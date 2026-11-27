Sur cette photo, on voit l'ambassade de Russie à Berlin
LONDRES, 27 novembre (Reuters) - Les actes de sabotage russes en Europe ont augmenté de 16% sur la période allant d'octobre 2025 à septembre 2026 et ils sont commis par des agents de plus en plus qualifiés recourant à des méthodes plus sophistiquées, déclare l'Institut international d'études stratégiques (IISS) dans un rapport.
Les principaux alliés de l'Ukraine accusent la Russie de mener une campagne à l'échelle européenne d'attaques informatiques et de drones pour affaiblir leur soutien à Kyiv. La plus spectaculaire cette année a été une tentative d'explosion de drone à l'aéroport de Leipzig, en Allemagne, en août.
La Russie rejette ces accusations.
D'après l'IISS, même si la plupart de ces opérations sont menées par des recrues sans compétence particulière, un groupe d'agents plus qualifiés recourt désormais à des méthodes plus complexes, via notamment des bombes artisanales équipées de minuteurs et commandées à distance.
"Les arrestations éliminent les intermédiaires mais il est hautement improbable qu'elles aient un effet dissuasif sur le RIS (les services de renseignement russes) qui les dirigent", écrit l'IISS.
Selon ce groupe de réflexion, l'Allemagne et la Pologne restent les cibles principales en raison de l'importance de leurs réseaux de transport, logistique et industriel dans le soutien à l'Ukraine.
Le 4 août, des employés de l'aéroport de Leipzig/Halle ont découvert, dans une zone à accès restreint, un drone chargé d'explosifs à côté d'un avion-cargo de la compagnie ukrainienne Antonov Airlines qui transportait des munitions. Cet aéroport est un important site logistique de l'Otan qui sert également de base à plusieurs grands appareils d'Antonov Airlines pour le transport d'armement.
"Le ciblage d'infrastructures critiques (spécifiquement militaro-industrielles et de transport) a représenté plus de la moitié des incidents recensés entre octobre 2025 et septembre 2026", dit l'IISS.
(Kate Holton, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)
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