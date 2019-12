Les accidents de deux-roues en hausse de 40% à Paris pendant la grève

C'est une conséquence indirecte du conflit social : les secours sont beaucoup plus sollicités que d'ordinaire pour des accidents de la circulation dans la capitale. « Nous constatons une hausse de 40 % de nos interventions sur la période allant du 5 décembre au 14 décembre, en ce qui concerne la prise en charge sur la voie publique des accidents de deux-roues », confie le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), qui couvre la capitale et les trois départements de petite couronne (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine).Dans le détail, les pompiers ont effectué 600 interventions pour ce motif, contre 450 sur la même période l'an dernier. Tous les deux-roues sont concernés. « C'est vrai pour les scooters, mais aussi les vélos, les vélos électriques ou les trottinettes. Il peut s'agir soit d'usagers qui perdent le contrôle, qui percutent un piéton ou ont un accident avec un automobiliste », détaille l'officier. LIRE AUSSI > Grève : à pied, à vélo ou en trottinette, c'est l'anarchie sur le bitume parisienPar chance, aucun décès n'est à déplorer. « On observe beaucoup de chocs, entraînant des traumatismes plus ou moins importants. Il faut vraiment que les conducteurs de deux-roues aient la présence d'esprit de mettre un casque et d'être bien éclairés pour éviter le pire, pour eux et pour les autres », ajoute le lieutenant-colonel Gabriel Plus.Conséquence de la grève dans les transports en commun, les usagers se sont massivement rabattus sur les vélos. « Beaucoup ne sont visiblement pas habitués à rouler dans Paris, constate Antoine, cycliste chevronné qui effectue ses trajets domicile-travail depuis quatre ans à bicyclette. Ils ne connaissent pas bien les règles de circulation, les pistes cyclables, hésitent, s'engagent quand il ne faudrait pas... Ce n'est pas étonnant qu'il y ait plus d'accidents. » Et la météo ...