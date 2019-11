Les accessoires idéaux pour travailler sur iPad

Comparatif « Wirecutter ». Nous avons testé les accessoires qui facilitent le travail sur iPad : coques, claviers, housses claviers, chargeurs, stylets et sacs. Voici les meilleurs.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire en version originale ici.

Si les tablettes d'aujourd'hui ne sont pas aussi polyvalentes que les ordinateurs portables, il est tout de même possible de faire beaucoup de choses sur un iPad -- ou même sur un téléphone -- à condition d'être bien équipé. Notre équipe a testé de nombreuses solutions pour transformer tablettes et téléphones en ordinateurs, et recense ici les meilleurs accessoires pour transformer votre iPad en espace de travail nomade.

Les claviers Bluetooth

1 produit sélectionné, prix entre 30 et 40 euros.

Si vous tapez plus de quelques lignes à chaque fois que vous utilisez votre ordinateur, il vous faut un vrai clavier. Les iPad proposent de bons étuis claviers mais les claviers indépendants sont plus ergonomiques et compatibles avec plusieurs appareils.

Les étuis claviers

3 produits sélectionnés, prix entre 65 et 220 euros.

Les claviers intégrés aux étuis ne sont pas aussi polyvalents ou ergonomiques que les claviers séparés. Mais, si vous avez l'habitude de taper du texte avec l'iPad sur les genoux, ces produits offrent une base stable et un support intégré pour garder la tablette correctement inclinée et la protéger lorsque vous vous déplacez.

Lire la critique de ces produits dans ces deux guides dédiés : Le meilleur étui clavier pour iPad Pro et iPad Air, puis le guide en anglais Le meilleur étui clavier pour iPad.

