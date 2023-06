information fournie par So Foot • 05/06/2023 à 20:24

Les 9 moments forts de Benzema au Real

Le Real Madrid rendra ce mardi midi à la Ciudad Real Madrid un vibrant hommage à Karim Benzema qui a joué son 648e et dernier match avec les Merengues ce dimanche. Retour sur neuf moments forts de KB9 avec la Casa Blanca .

9 juillet 2009 : Recrutement et présentation à Santiago-Bernabéu

Alors que la direction réalise des présentations immenses pour les « nouveaux galactiques » Kaká et Cristiano Ronaldo, c’est presque en catimini (environ 15 000 personnes) que Karim Benzema fait sa première apparition publique au Santiago-Bernabéu, accompagné par Florentino Pérez et Alfredo Di Stéfano. Le début d’une longue aventure commune, et 35 millions très intelligemment déboursés par le président des Merengues .

…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com