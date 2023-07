information fournie par So Foot • 04/07/2023 à 15:52

« Les 838 buts de Cristiano Ronaldo sont dans mon tableau »

Connu sur par ses 145 000 abonnés Twitter sous le pseudo @ArobaseGiovanny, un développeur web a une passion pour Cristiano Ronaldo dévorante. Récemment, ce Français a mis en ligne un site où il a répertorié tous les buts en carrière de Cristiano Ronaldo. On fait les comptes avec lui.

Ce site, c’est l’aboutissement de plusieurs années de présence sur Twitter où beaucoup connaissent ta passion pour CR7. Pourquoi ce projet ?

Ça fait des années que j’y pense. À la base, je répertoriais tous ses buts dans un tableau un par un. Il y a quelques années, je me suis mis à apprendre le développement web, puis j’ai commencé mes premiers sites. Parmi eux, j’avais fait un site sur Cristiano Ronaldo. Ça affichait son nombre de buts dans chaque club et son nombre de trophées. Pour mon niveau, c’était déjà très bien, mais je savais que dans ma tête, je voulais faire quelque chose de plus abouti.…

Gnamé DIARRA pour SOFOOT.com