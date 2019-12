Les 76ers tombent à domicile, Indiana enchaîne

La loi des séries est impitoyable. Battus seulement 2 fois en un mois, les joueurs de Philadelphie viennent de concéder 3 revers consécutifs en une semaine. Après les Nets et le Heat, c'est au tour des Mavericks de faire plier les 76ers la nuit dernière (117-98). Malgré 33 points et 17 rebonds, Embiid n'a rien pu faire face au duo Hardaway-Porzingis (27 pts, 4 rbds et 22 pts, 18 rbds). Dans le même temps les Pacers ont signé une 5e victoire de suite face aux Kings de Sacramento (119-105). La franchise d'Indianapolis est 5e à l'Est. Autre équipe en forme : Denver. Les Nuggets disposent à domicile de Minnesota 109 à 100 grâce notamment au triple double de Jokic (22 points, 10 rebonds et 10 passes décisives). Côté français Frank Ntilikina a connu une soirée difficile sur le parquet de Miami. Les Knicks s'inclinent 129 à 114 en Floride avec seulement 3 points et une offrande du Tricolore en un peu plus de 15 minutes de jeu. Evan Fournier (16 pts, 2 rbds, 3 passes) s'est heurté à Portland (118-103). Les Blazers pouvaient compter sur Lillard et McCollum, respectivement auteurs de 36 et 31 unités. Les Warriors retrouvent le chemin du succès en disposant difficilement des Pelicans (106-102). Boston balaye Detroit 114 à 93 tandis que Phoenix a connu une déroute similaire à Oklahoma (126-108). Enfin, Cleveland domine Memphis (114-107) et le tenant du titre, Toronto, a su contenir les Wizards (122-118) malgré l'excellente performance de Beal (37 points, 7 rebonds et 6 assists).

