Les 6 meilleurs smartphones à offrir pour Noël

Les smartphones font chaque année partie des cadeaux vedettes sous le sapin. Quels modèles sont les plus recommandables ?

L'achat d'un smartphone est un acte très personnel, mais si l'on devait juger froidement, le juste prix d'un smartphone se situerait entre 200 euros (le tarif d'un modèle sans grand défaut) et 330 euros (prix auquel on a presque tout - polyvalence, durabilité, qualité photo). Au-delà de ce tarif, les smartphones sont incontestablement meilleurs, mais pour beaucoup d'utilisateurs les apports supplémentaires ne font pas une différence majeure au quotidien.

Voici les modèles de smartphone qui sortent du lot à tous les prix, selon nos tests et ceux des meilleurs médias technologiques francophones et anglophones. Cette année, la marque chinoise Xiaomi écrase la concurrence.

Un bon compagnon

Xiaomi Redmi Note 8T - 200 euros

Il a tout ce qu'on attend d'un bon smartphone : un écran agréable, des menus fluides, une batterie qui tient un à deux jours, un capteur photo qui prend d'assez jolies images - à part les clichés nocturnes moins convaincants. Le 8T est équipé d'un second capteur d'images « ultra grand angle » qui voit très large, fort utile en voyage. Le 8T n'est pas parfait non plus : c'est un smartphone un peu plus volumineux que la moyenne des appareils récents, son lecteur d'empreintes digitales est situé sur son dos, ce qui est moins pratique qu'à l'avant, et son cœur n'est pas le plus rapide, même s'il devrait lui garantir deux à trois années de fonctionnement sans heurts. Mais dans l'ensemble, le 8T est un compagnon dont beaucoup d'utilisateurs seront ravis.

