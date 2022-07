Les 500 plus grandes fortunes françaises dépassent le cap des 1.000 milliards d'euros (Challenges)

Les patrimoines professionnels cumulés des 500 plus grandes fortunes de France ont progressé de 5% en un an pour dépasser la barre symbolique des 1.000 milliards d'euros, selon le classement à paraître jeudi du magazine Challenges.

Bernard Arnault, le patron du numéro un mondial du luxe LVMH reste en haut du classement, qu'il domine depuis 2017, avec une fortune estimée à 149 milliards d'euros, contre 157 milliards en 2021, estime Challenges.

Les actions de LVMH ont perdu 12% en douze mois à la Bourse de Paris, mais Bernard Arnault, dont le groupe est actionnaire de Challenges à 40%, est le 2e homme le plus riche du monde derrière le patron de Tesla Elon Musk, selon Forbes.

En France, il devance la famille d'Alain et Gérard Wertheimer, héritiers de Chanel (80 milliards d'euros), ainsi que la famille Hermès (78,7 milliards d'euros). Les dix premiers pèsent "la moitié du total", a indiqué Challenges à l'AFP.

Après avoir tutoyé les 1.000 milliards d'euros en 2021, la valeur cumulée des 500 plus grandes fortunes de France dépasse en 2022 ce cap symbolique, grâce à une augmentation de 5% sur l'année. L'an passé, en pleine pandémie de Covid-19, elle avait bondi de "30%".

Le seuil d'entrée dans ce groupe très select "n'a cessé d'augmenter" et s'établit à 200 millions d'euros. En 1996, à l'ère du franc, il fallait l'équivalent de 19 millions d'euros pour y gagner sa place.

Le "club des 500" version 2022 compte "une quarantaine de nouveaux". Ne sont comptabilisés que les actifs professionnels, cotés ou non cotés, précise Challenges.

Le propriétaire de la compagnie maritime CMA-CGM Rodolphe Saadé a réalisé la meilleure progression : +30 milliards d'euros, un record depuis la création du classement en 1996. "Son groupe a bénéficié de l'explosion de la demande de produits importés et des tarifs de transports", note le magazine.

Symboles de leur croissance fulgurante, notamment dans la tech, les Licornes - startups non cotées valorisées à plus d'un milliard de dollars - sont bien représentées. Challenges compte 34 actionnaires ou fondateurs de ces jeunes pousses parmi les 500 plus grandes fortunes françaises, avec un âge moyen de 34 ans.

Jacques Gaston Murray est à 102 ans le doyen du classement, affichant une fortune estimée à 1,6 milliard d'euros. Il est notamment le propriétaire de Sicli, une marque française spécialisée dans la sécurité incendie.

