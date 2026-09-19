Les 5 posts à liker pour rendre le monde meilleur

Parce que l'actualité n'est pas toujours très jojo, on vous propose de vous balader sur la page de Dégaine, le média de So Foot consacré aux maillots, au lifestyle et même aux crampons. Perso, on a bien aimé ces posts-là. Notamment parce que c'est nous qui les avons faits, oui.

La moustache de Raphinha qui le rend invincible

Si Pikachu et Mewtwo étaient des maillots de foot

Augsbourg fait kiffer les kiffeurs de maillots

Quel maillot faut-il prendre pour aller sur la Lune ?

Comment Bernard Lama a influencé Jay-Z

N’hésitez pas à nous suivre sur le réseau social des gens qui sont trop jeunes pour Facebook et trop vieux pour TikTok en cliquant ici, on publie plein de choses tout le temps et on fait même des jeux pour passer le temps….

Par Pierre MATURANA pour SOFOOT.com