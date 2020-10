Les 5 choses à retenir du mercato estival 2020

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce mercato restera marqué par la crise du coronavirus. Baisse des transactions, baisse des investissements, augmentation des prêts avec option d'achat : tout ce qu'il faut savoir sur cette fenêtre marchande.

La crise est bel et bien là

La valeur marchande de la France baisse

Top 10 : Ils

Tout le monde s'y attendait avec le coronavirus, le confinement et les mesures sanitaires, le mercato n'a fait que le confirmer : c'est la crise. Cette année, les clubs du Big-Five auront dépensé seulement 3,2 milliards d'euros au total contre 5,5 milliards la saison passée. C'est en Espagne que la baisse est la plus importante, avec -69,1% de force marchande. Les clubs de Liga sont passés de 1,3 milliard d'euros dépensés en 2019 à 412 millions d'euros. En France, la chute est de 37,3% avec 449 millions d'euros mis sur la table. La Ligue 1 se paye même le luxe de faire mieux que la Bundesliga avec 314,9 millions d'investissements. La Serie A reste deuxième, à 742 millions d'euros, derrière la toute puissante Premier League, capable d'avancer 1 milliard 377 millions d'euros malgré les pertes cumulées de 770 millions d'euros. Chez eux, la baisse n'est que de 11%... Au total, le mercato 2020 est revenu au niveau du mercato 2015. Nous avons perdu 5 ans de croissance économique.Un élément qui était essentiel pour les clubs de Ligue 1, sa capacité à vendre, et à vendre beaucoup. Jusqu'ici, tout le monde profitait de la force économique de l'étranger et vendait jusqu'à 900 millions d'euros de joueurs, comme en 2018 ou 2019. Mais cette année, tout s'est écroulé. Les clubs français n'auront conclu que 380,4 millions d'euros de vente. Sur 5 saisons, la baisse est de 38%. Cette incapacité à vendre en masse est à mettre en parallèle avec les résultats d'exploitation déficitaires des clubs français. Depuis de trop longues années, les pensionnaires de Ligue 1 présentaient des comptes d'exploitation déficitaires, avec de faibles recettes de billetterie ou de sponsoring face au poids de la masse salariale. Mais la majorité compensait par le trading et la vente de joueur. Cette fois-ci, le mercato ne permettra pas de renflouer les comptes.