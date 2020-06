Les 110 km/h, nouveau chiffon rouge qui va enflammer les débats ?

L'association 40 millions d'automobilistes est aussitôt montée au créneau.

Une autoroute près de Toulouse, le 4 août 2018. ( AFP / REMY GABALDA )

Alors que l'instauration de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires avait été l'un des déclencheurs de la crise des "gilets jaunes", l'éventualité d'une limitation à 110 km/h sur autoroute, proposée par la Convention citoyenne pour le climat, pourrait de nouveau mettre le gouvernement en difficulté.

L'association 40 millions d'automobilistes, opposée aux 80 km/h, est montée au créneau sitôt retenue, dimanche, par la Convention citoyenne pour le climat, l a proposition des 110 km/h, dont le but premier est cette fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre - et non plus de baisser la mortalité routière, comme les 80. Sans attendre la décision d'Emmanuel Macron d'éventuellement la soumettre à référendum, 40 millions d'automobilistes a lancé une pétition "Non aux 110 km/h sur autoroute" qui avait recueilli dimanche, selon elle, près d'un million de signatures.

Selon le texte de la pétition, baisser la vitesse maximale sur autoroute "ne permettrait ni une amélioration de la sécurité des usagers, ni une réduction des émissions polluantes" mais "aurait un coût économique très important pour les automobilistes et l'ensemble de la société française".

Une opinion française "braquée"

Interrogé, son délégué général Pierre Chasseray s'insurge également contre, selon lui, "les membres de la convention citoyenne (qui) n'ont pas été tirés au sort mais castés selon les principes d'une téléréalité environnementale" parmi "des écologistes convaincus". "D'où le décalage avec l'opinion française, braquée (sur les 110 km/h) car à bout avec les taxes ou encore les 80 km/h", ajoute-t-il.

Il met également en avant, entre autres arguments, le report de la circulation sur le réseau secondaire ou les conséquences économiques pour des régions qui attireraient, dès lors, moins de citadins friands de week-ends dans leurs résidences secondaires.

Selon deux sondages parus vendredi (Odoxa pour Le Figaro et Franceinfo et Elabe pour Réseau action climat), les Français sont opposés à environ 70% à l'abaissement de 130 à 110 km/h de la vitesse maximale sur autoroute. Aussi "le gouvernement est bien conscient de la sensibilité du sujet. Nous n'avons pas oublié le 80 km/h" a indiqué la ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, le 24 juin.