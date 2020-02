Les 11 plus gros scandales sexuels aux États-Unis

Avec le temps, on penserait que les hommes (et femmes) politiques ont appris la leçon : éviter d'envoyer via Twitter des photos de ses organes génitaux ou de racoler dans les toilettes d'un aéroport. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, où ce genre de comportement est encore plus risqué. Eh bien non ! Cela ne semble pas les rendre plus prudents. Pour certains, la rédemption existe. Pour d'autres, ils resteront à jamais marqués par le scandale. Mais une chose est sûre, ils ont tous droit à leur quart d'heure médiatique.La maîtresse esclave de Thomas JeffersonOn lui doit le premier scandale sexuel de la présidence. En 1802, Thomas Jefferson est accusé par un de ses ennemis politiques d'avoir une liaison avec son esclave, Sally Hemings, et d'avoir eu un enfant d'elle. Tout aurait commencé en 1787, quand Sally Hemings, 14 ans, le rejoint à Paris où il est ambassadeur. Jefferson a 44 ans et vient de perdre sa femme, Martha. Le président ne s'est jamais exprimé sur le sujet, mais sa famille nie l'accusation. En 1998, un test ADN a confirmé qu'il y avait une forte probabilité que Jefferson soit le père d'au moins un des gosses de Sally Hemings, et sans doute des cinq autres. Mais tout cela reste une affaire de famille puisque Hemings était la demi-s?ur de Martha, donc la demi-belle-s?ur de Jefferson ! Le père de Martha, propriétaire de plantations, avait eu lui aussi une maîtresse esclave, qui a donné le jour à Sally. La jeune femme voulait...