Les 11 pépites à recruter dans Football Manager 27

Sortez votre pyjama le plus confortable, faites le plein de bonbons pour les fringales et prévenez vos proches qu’ils ne vous reverront pas avant les fêtes de fin d’année : FM27 est disponible. Comme on a le cœur sur la main et que l’idée de vous aider à bâtir des sauvegardes d’anthologie nous émeut aux larmes, voici onze joueurs et joueuses à recruter absolument.

→ Zé Lucas (MC, Cruzeiro, 18 ans)

On ne pouvait pas ne pas commencer par un Brésilien. Le pays traverse une petite crise existentielle sur le rectangle vert ces dernières années, mais sur FM27, Zé Lucas viendra remettre de l’ordre dans le cœur du jeu de la Seleção . En sentinelle dans un milieu à trois ou en meneur dans un double pivot, le gamin de Cruzeiro vous offrira de la malice, de l’anticipation et une vision de jeu subtile : il voit tout, avant tout le monde. Seul bémol, ça vous coûtera bonbon : 25 millions.

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Par Leonard Tirel pour SOFOOT.com