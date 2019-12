Les 10 sportifs les mieux payés de la décennie

La décennie 2010 tire sa révérence. L'occasion idéale pour le magazine Forbes de dresser le classement des athlètes pour qui les années 2010-2019 ont été opulentes.Floyd Mayweather est sans conteste le champion toutes catégories confondues ! Star de la boxe anglaise et numéro 1 mondial au classement des sportifs les plus « bankables » de la décennie, Floyd « Money » Mayweather (42 ans) écrase absolument tout sur son passage. Le boxeur américain trône en tête du classement avec une fortune estimée à 915 millions de dollars (825 millions d'euros). Il doit plus de la moitié de sa richesse à ses deux derniers combats, face à Manny Pacquiao en 2015 et Conor McGregor en 2017, qui lui ont rapporté plus de 450 millions d'euros.Invaincu en plus de 18 ans de carrière professionnelle et 50 combats, Floyd Mayweather est considéré comme une légende de la boxe grâce à ses nombreux titres de champion du monde obtenus dans cinq catégories de poids différentes. Le natif du Michigan franchira certainement la symbolique barre du milliard de dollars, puisqu'il a annoncé en novembre dernier son retour sur le ring pour préparer un événement « spectaculaire » avec l'UFC.Ronaldo devant MessiDerrière lui, deux footballeurs qui ont émerveillé les amateurs du ballon rond ces dix dernières années complètent le podium : Cristiano Ronaldo (2e) et Lionel Messi (3e). Le footballeur portugais de la Juventus Turin et quintuple Ballon d'or...